Presse und Prinzessin Birgitta machen sich Sorgen um Chris O'Neil

Nicht nur die Schwester des Königs, auch die schwedische Presse macht sich Sorgen, dass sich Madeleines Ehemann in Stockholm nicht wohl fühlen könnte. So schreibt der Chefredaktor der schwedischen Zeitung «Svensk Damtidning», dass Chris O'Neil Schwierigkeiten haben könnte, «sich in Schweden und Stockholm zu akklimatisieren.» Als Grund nennt der Journalist, dass sich der US-Amerikaner schon in der Vergangenheit oft darüber beschwerte, dass seine Person viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit errege.