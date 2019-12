Giuffre gab am 2. Dezember dem britischen TV-Sender BBC ein ausführliches Interview. Sie bekräftigte darin die bereits geäusserten Vorwürfe an die Adresse von Prinz Andrew, gab zudem eklige Details über ihre Treffen mit Epstein-Freund Andrew preis. Die zum Zeitpunkt der fraglichen Treffen 17-Jährige beschuldigt heute aber auch andere einflussreiche Schlüsselpersonen der Sex-Sklaverei, darunter den verstorbenen Unternehmer Jeffrey Epstein, †66, und dessen Vertraute Ghislaine Maxwell, 57. Letztere hätten sie an Prinz Andrew vermittelt.