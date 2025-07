«Sie müssen sich mit ihrer Versöhnung beeilen»

Während der an Krebs erkrankte König mit den Blumen spricht und sich über steigende Beliebtheit im Volk freuen kann, zeigt sich Thronfolger William (42) auf der internationalen Bühne. Am Sonntag wird er in Basel beim Frauen-EM-Final erwartet – als Unterstützer der englischen «Lionesses». Ein smarter Auftritt, der ihn als modernen Royal in Szene setzt.