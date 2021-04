«Wir», das schliesst Märthas drei Töchter Maud Angelica, 17, Leah Isadora, 15, und Emma Tallulah, 12, ein. Die drei Mädchen stammen aus ihrer Ehe mit dem Schriftsteller Ari Behn, der sich an Weihnachten 2019 im Alter von 47 Jahren das Leben nahm. Teenager also, die eine unvorstellbar schwere Zeit hinter sich haben. «Papa, ich denke jeden Tag an dich und werde es jeden Tag tun. Ich liebe dich so sehr. Du wirst immer in meinem Herzen sein», postete Leah Behn zum Beispiel auf ihrem Instagram-Account. Dort zeigt sie sich sonst so, wie es Teenager eben tun. Mit Schmink- und Mode-Posts und mit ganz vielen Freundinnen. Diese helfen ihr immer wieder durch die schwere Zeit. Ob sie wirklich meilenweit weg von ihnen eine neue Heimat finden möchte?