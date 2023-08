Sind Maria Chiara di Borbone und Prinz Christian doch kein Paar?

Aus der Traum vom nächsten royalen Glamour-Paar?

Damit ist die Verwirrung nun komplett. Denn sämtliche Medien, so auch wir, berichteten über die aufkeimende Liebe zwischen dem Thronfolger Dänemarks und der jungen Italienerin. Sie selbst schwärmte in einem Interview sogar von Christian, sagte, dass die beiden gut zusammenpassen würden – und heizte die Gerüchteküche damit eigenständig an.