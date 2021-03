So heisst der Sohn von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip

Am vergangenen Freitag verkündete das schwedische Königshaus, dass Prinzessin Sofia, 36, einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hat. In einer Pressemitteilung teilte der stolze Vater Prinz Carl Philip, 41, mit: «Wir sind so glücklich und dankbar, unseren dritten Sohn in unserer Familie willkommen zu heissen. Jetzt freuen wir uns darauf, unser neues Familienmitglied kennenzulernen.»