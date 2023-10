Prinz George wurde in eine äusserst reiche Familie hineingeboren. Laut dem Finanzmagazin «Forbes» beläuft sich das Vermögen der britischen Royal Family auf rund 24 Milliarden Franken. Damit gehört das Königshaus um Oberhaupt King Charles III. (74) zu den reichsten Monarchien der Welt. Und auch die Privatvermögen der Familienmitglieder können sich sehen lassen. Standesgemäss am meisten Geld hat mit 684 Millionen Franken König Charles III., gefolgt von seinem Sohn Prinz William (41) und seiner Ehefrau Prinzessin Kate (41). Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) sind sie im Besitz des «Duchy of Cornwall»-Immobilien-Fonds, der 190 Millionen Franken wert ist. Doch damit nicht genug: Der Fonds beschert dem Ehepaar eine saftige Rendite und sie können sich über jährliche Auszahlungen von 24 Millionen Franken freuen.