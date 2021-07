So lange wie Bea hat keine Windsor den Bauch versteckt

Beatrice hat sich summa summarum viel Zeit gelassen, um die Royal-Fans mit Bauch-Bildern zu beglücken. Schliesslich erwartet sie ihr erstes Kind bereits im Herbst dieses Jahres. In ihrer Reihe der Windsor-Ladys hat es da manch andere gegeben, die von der Schwangerschafts-Ankündigung bis zum ersten Auftritt nicht so viel Zeit hat verstreichen lassen. Wie, wo und wann sich Kate, Meghan und Co. zum ersten Mal offiziell schwanger gezeigt haben, seht ihr in unserer Galerie: