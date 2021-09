So lange wie Beatrice hielt niemand den Babynamen geheim

Denn seit der Geburt sind zwar schon bald zwei Wochen vergangen, ein Name ist bislang allerdings noch nicht durchgesickert. Ob Bea und Edo sich von den Königshäusern inspirieren liessen und einen Namen à la Victoria, Sofia, Charlotte oder Stéphanie zur Vorlage genommen haben? Schliesslich sind diese Namen bei royalen Mädchen in verschiedenen Schreibweisen sehr beliebt. Oder ob die beiden schlichtweg noch gar keinen Namen gefunden haben, der zu ihrer Tochter passt? Schliesslich wird diese den italienischen Adelstitel Nobile Donna tragen – da muss schon ein multinationaler Name hin, damit er sowohl in der italienischen wie der englischen Sprache funktioniert. Fakt jedenfalls ist: So lange wie die beiden hat sich in den vergangenen Jahren niemand der Windsors Zeit gelassen, um den Namen des eigenen Nachwuchses zu verraten, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.