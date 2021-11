Im Gespräch offenbarte Herzogin Meghan ein paar intime Details aus ihrem Leben. So wurde sie in der Schule wegen ihrer lockigen Haare als Krusty, der Clown von den «Simpsons» verspottet und sie verriet, wie es ihr und Prinz Harry, 37, in den USA gefällt. Die Antwort: «Wir sind einfach glücklich.» Ausserdem erzählte sie, wie knapp bei Kasse sie als Jungschauspielerin machmal war («mein sehr, sehr alter Ford Explorer Sport hatte ein kaputtes Türschloss und so musste ich nach Castings jeweils durch den Kofferraum ins Auto einsteigen»), oder schildert ihre letzte Partynacht mit Prinz Harry in Toronto («Das Motto war post-apokalyptisch. Deshalb hatten wir alle diese bizarren Kostüme an, und wir haben es geschafft, ein letztes Mal eine witzige Partynacht zu haben»).