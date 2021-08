So wirr sind die Geschwister-Fäden von Charles gesponnen

Anne soll auch von Beginn an respektiert haben, dass Charles die Nummer eins in der Thronfolge ist. 1980 sprach sie in einem Interview mit dem «Oberserver» darüber, dass sie «schon in ziemlich jungem Alter akzeptierte, dass ich die Nummer zwei in allem bin». Diese Akzeptanz soll zum guten Verhältnis beigetragen haben.