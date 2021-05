Die Königsfamilie selbst glaubt natürlich an den Fortbestand der Monarchie. Und aus diesem Grund soll Leonor aus ihrer Sicht auch angemessen auf die Rolle der Königin vorbereitet werden. Journalistin Pilar Eyre sieht darin im Gegensatz zum Letizia-Kritiker Peñafiel nichts Falsches. Sie sagt über die Eltern der Thronfolgerin: «Sie haben Leonor von Anfang an auf das vorbereitet, was ihr ihrer Meinung nach in der Zukunft zusteht.» Die Prinzessin werde gut ausgebildet.