Auch die Heirat mit Andrea Casiraghi und damit in ein gut betuchtes Fürstenhaus hat sie allerdings nicht davon abbringen lassen, ihre persönlichen Träume zu verwirklichen. Die begannen mitunter in der Schweiz: In New York geboren, lebte sie bis zum 15. Lebensjahr in Genf, um von dort aus nach Paris zu gehen und die Schule abzuschliessen. Nach ihrem Kunststudium in London und dem Master in Kunstgeschichte in New York absolvierte sie ein Praktikum bei «Vanity Fair». Später arbeitete sie für das Modelabel von Alberta Ferretti und für Giovanni Bianco.