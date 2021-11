Taufen tut den gebeutelten Brit-Royals gut

Der Ex-Rugby-Spieler Mike Tindall ist bekanntermassen ein ziemlicher Witzbold und so schildert er auch die Taufe seines Sohnes: «Das Tauchen im Taufbecken hat ihm wirklich gefallen. Ich bin morgens mit ihm schwimmen gegangen, ich glaube, das hat ihn vorbereitet», witzelt er. Ein Fakt der Taufe war besonders erfreulich, auch wenn die beiden Täuflinge diese Ehre einst erst aus ihren Fotoalben begreifen werden können: Queen Elizabeth II. nahm ebenfalls an der Taufe teil. Das ist deswegen so besonders, weil die Monarchin wegen einer Rückenverletzung in den vergangenen Wochen viele wichtige Veranstaltungen absagen musste.