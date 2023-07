Jazmin Grace Grimaldi entstammt einer Affäre von Fürst Albert II. von Monaco mit einer US-amerikanischen Kellnerin. Erst als Jazmin Grace bereits 14 Jahre alt war, erkannte der monegassische Fürst sie als seine Tochter an, schloss sie aber von der Thronfolge aus. Jazmin Grace wurde in Kalifornien geboren und wuchs dort bei ihrer Mutter auf. Sie studierte in New York Schauspiel und Gesang und fasste nun mit verschiedenen Nebenrollen in Hollywood Fuss.