Trailer zeigt Harry und Meghan bei der Hochzeit

In einem neuen Trailer zu Teil zwei der Netflix-Doku «Harry & Meghan» erinnern sich Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) an einen besonderen Moment ihres Hochzeitstages. Das Paar hatte bekanntlich im Mai 2018 auf Schloss Windsor geheiratet. «Ich wollte einfach nur, dass die Musik Spass macht. Sogar unser erster Tanz», sagt Meghan zu Beginn des kurzen Clips. Der Name dieses Songs bereitet ihr allerdings Probleme, «Land of 1000 Dances» von Wilson Pickett spielte offenbar zu dem Tanz. «Ich sage es immer falsch», erklärt Meghan.