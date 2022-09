Die damals 25-jährige Elizabeth war mit ihrem Ehemann, dem inzwischen ebenfalls verstorbenen Prinz Philip (†99) auf einer Reise in Kenya, als sie vom Tod ihres Vaters erfuhr – und mit einem Schlag zur Königin wurde. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt hatte wohl niemand gedacht, dass das kleine Mädchen von Prinz Albert einmal den Thron besteigen würde. Das Schicksal wollte es aber, dass ihr Onkel, King Edward III. sich verliebte – in eine geschiedene Amerikanerin. Als Oberhaupt der englischen Kirche war es ihm allerdings untersagt, seine Liebste aufgrund deren Geschiedenen-Status zu heiraten. Was tat Edward also kurzerhand? Er dankte ab und hinterliess den Thron seinem jüngeren Bruder Albert, der plötzlich zu King George VI. wurde, und machte mit diesem Schritt seine Nichte zur Kronprinzessin. Der zurückhaltende, stotternde George sah sich nun also der Aufgabe gegenüber, nicht nur das Land als König zu führen, worauf er sich nie eingestellt hatte, sondern auch, seine älteste Tochter so gut wie möglich auf ihre zukünftige Rolle vorzubereiten.