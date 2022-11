Warum lässt sich Caroline von Monaco nicht scheiden?

23 Jahre Ehe ohne wirklich eine Beziehung zu führen, ist doch eher seltsam, im europäischen Hochadel aber keine Seltenheit. Viele Bindungen sind in diesen Kreisen längst nicht mehr existent, auf dem Papier aber noch gültig – so auch bei Ernst August und Caroline von Monaco. Dass die Prinzessin so lange an der Ehe festhält, wird von Experten als Zeichen ihrer Loyalität gegenüber der Familie gewertet – doch damit könnte jetzt Schluss sein. «Bunte» zitiert ein Schreiben von Carolines Anwälten in dem folgendes zu lesen ist: «Unsere Mandantin, Caroline Prinzessin von Hannover, hat keine Angst davor, ihr Ehemann könnte neu heiraten, weitere Nachkommen, beziehungsweise einen weiteren Sohn zeugen und als Hauschef einsetzen». Es scheint, also habe Caroline endlich mit der Ehe abgeschlossen und ihren Ehemann freigegeben. Die Scheidung dürfte nur noch eine Formalität und eine Unterschrift weit entfernt sein.