Was hat Königin Margrethe mit der Skandal-Schule zu tun?

Diese enge Zusammenarbeit zwischen Königshaus und Bildungseinrichtung erklärt also auch, weshalb zum einen die Königskinder von vornherein auf die Schule geschickt wurden, zum anderen, warum sie nicht so mir nichts, dir nichts von der Schule genommen werden. Ob dieses Verhalten gegenüber einem Elite-Internat, welches in einen so schlimmen Skandal verwickelt ist, wirklich ratsam ist, ist eine andere Frage.