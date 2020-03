Bloss war von alldem bei der Messe in der Westminster Abbey nicht viel zu spüren, was Royal-Beobachter den «Fab Four» sogar ein bisschen vorwerfen. So sagt Expertin Anika Helm zu schweizer-illustrierte.ch, die vier hätten sich wie flüchtige Bekannte benommen. «Zwar haben sie sich mündlich in der Kirche begrüsst, doch danach nicht miteinander gesprochen. Man kommt so nicht umhin zu glauben, dass an den Streit-Gerüchten wirklich etwas dran ist.» Sie hätte erwartet, dass die vier Royals diesen Event zum Anlass nehmen würden, mit all den bösen Gerüchten aufzuräumen. «Eine freundliche Geste zwischen Meghan, Harry, William und Kate hätte genügt, um den Spekulationen den Garaus zu machen.»