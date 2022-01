Wegen Marius stand Mette-Marits Ehe-Glück auf der Kippe

Ganz so wild allerdings ging es in der frühen Kindheit von Marius nicht zu und her. Als er zwei Jahre alt ist, verliebt sich seine Mama in den künftigen König von Norwegen. Bald darauf zieht das Trio nach London, wo Haakon seinen Master-Abschluss in Internationaler Politik macht. Danach kehren sie in die Nähe von Oslo zurück, auf das Gut Skaugum, wo es bis heute lebt.