Wenn die Royals das Reisefieber packt!

Weshalb einen repräsentativen Aufenthalt im Ausland nicht gleich noch mit Ferien verbinden? Dies hatte sich wohl auch die dänische Königin Margrethe II (81) gefragt. Nach ihrem Staatsbesuch in Berlin von vergangenem November hängte die Monarchin gleich noch ein paar Tage Auszeit in den bayerischen Alpen an. So schnell kommt man ja schliesslich nicht wieder zu so klarer Bergluft, idyllischen Landschaften und urchigen Traditionen.