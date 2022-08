Wie geht es weiter mit Prinz Andrew?

Die Queen ist von ihm enttäuscht

Offizielle Aufgaben und Schirmherrschaften hat Prinz Andrew also keine mehr, diese wurden an andere Mitglieder der königlichen Familie übertragen. Doch was soll der ehemalige Prinz an seinem Lebensabend noch tun? Dieser Frage ging er mit seiner Mutter, der Queen, auf Schloss Balmoral in Schottland nach. Ganze drei Tage lang soll er mit der Queen intensiv über seine Zukunft diskutiert haben. «Er weiss, dass er seine Mutter schwer enttäuscht hat, aber er wurde nicht wegen eines Verbrechens verurteilt», soll ein Freund von ihm gegenüber der Zeitung «Daily Mail» gesagt haben.