Wie Kronprinzessin Mette-Marit in Epsteins Netz geriet

Des Weiteren kann die dreifache Mutter nicht verleugnen, etwas von Epsteins Straftaten gewusst zu haben. Epstein wurde 2008 schon einmal verurteilt und musste eine Haftstrafe absitzen. Aus einer Nachricht an Epstein geht hervor, dass die Kronprinzessin von Norwegen davon wusste: «Ich habe dich gegoogelt. Stimme zu, es sieht nicht besonders gut aus.» Dass sie trotzdem Kontakt zu ihm hielt, bewegt das norwegische Volk nun immer mehr dazu, die Kronprinzessin nur ungern eines Tages auf dem Thron sitzen zu sehen.