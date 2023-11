In der Serie hält Dodi Al-Fayed um Prinzessin Dianas Hand an und tut das mit einem Ring des Juweliers Alberto Repossi aus dessen Kollektion «Dis-moi oui». Diesen Verlobungsring sah Dodi erstmals bei der gemeinsamen Flucht vor Paparazzi in Moncao und er soll den 13'000 Franken teuren Klunker Diana später in Paris an den Finger gesteckt haben. Diese Szene sieht man in der vorletzten Folge des ersten Teils der sechsten Staffel. «Dodi und Diana waren verlobt und wollten heiraten», behauptet auch Mohamed Al-Fayed. Dieser Aussage widerspricht Prinzessin Dianas Butler Paul Burrell, der 2008 vor Gericht aussagte, Diana habe nie mehr heiraten wollen. «Ich will eine neue Ehe so sehr wie einen Hautausschlag», soll Diana gesagt haben.