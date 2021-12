Williams herrliche Marotte treibt Kate zur Weissglut

Doch damit ist es in Sachen Marotten noch nicht getan. Die wohl grösste nämlich ist die mit dem Licht. Wie Williams Bruder Harry im Dokumentarfilm «Prince, Son and Heir: Charles at 70» ausgeplaudert hat, haben er und sein älteres Geschwister eine Macke von Prinz Charles, 73, geerbt. Sein Vater, so meinte Harry, sei «ein Pendant», wenn es darum gehe, das Licht auszuschalten. «Und nun bin ich selbst besessen davon.» Genau wie sein Bruder William, der schmunzelnd feststellte: «Ich weiss, dass ich eine ernsthafte Zwangsstörung mit Lichtschaltern habe, was wirklich schrecklich ist.»