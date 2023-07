In den vergangenen Tagen feierte König Philippe von Belgien (63) sein zehnjähriges Thronjubiläum. Dabei wusste einmal mehr auch Kronprinzessin Elisabeth von Belgien zu begeistern. In Uniform marschierte die 21-Jährige am Nationalfeiertag 21. Juli zusammen mit ihrem Bruder Prinz Gabriel (19) in der Parade mit. Stolz zeigten sich die beiden auch an der Seite ihres Vaters Philippe auf dem Instagram-Account des Königshauses.