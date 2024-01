Wird jetzt auch Victoria von Schweden bald Königin?

König Frederik X. – und bald Königin Victoria und König Haakon VIII.?

In den skandinavischen Ländern hingegen war ein vorzeitiger Rückzug lange keine Option. «Das machst du, solange du lebst», sagte Königin Margrethe selber noch vor einigen Jahren in einem Interview. Es gebe in Dänemark keine Rücktrittstradition, hält auch der dänische Hof in seiner Mitteilung am 1. Januar 2024 fest. Gleich wie in Norwegen und Schweden. Trotzdem hat sich Margrethe nun zu diesem Schritt entschlossen. Ihr Nachfolger wird ihr ältester Sohn, Kronprinz Frederik. Ab dem 14. Januar wird er König Frederik X. sein, wie bereits offiziell mitgeteilt wurde. Und viele fragen sich: Wird es nun auch bald eine frühzeitige Königin Victoria von Schweden und einen vorgezogenen König Haakon VIII. von Norwegen geben?