Die Queen bleibt in Isolation

Wird William jetzt König auf Zeit?

Die Queen bleibt für unbestimmte Zeit in Isolation – aus Angst vor dem Coronavirus. Auch Prinz Charles bleibt mit Camilla weiterhin in Schottland. Nun ist also Prinz William gefordert. Royal-Experten fänden es sogar vernünftig, wenn er zum Interimskönig ernannt würde.