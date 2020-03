Nun äusserte sich Fürst Albert in einem Interview mit dem «People Magazine» ausführlich zu seiner Erkrankung. «Ich fühle mich in Ordnung», lässt er die Leser wissen. Er leide an grippeähnlichen Symptomen und leichtem Fieber. Angefangen habe alles mit einem Schnupfen. Zudem huste er etwas – «aber nicht so schlimm».