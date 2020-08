Wo sind eigentlich Herzogin Kate und Prinz William?

Da kann also scheinbar kommen, was wolle: Ihre Familienferien lassen sich Kate und William nicht nehmen. «Finding Freedom» hin oder her. Wobei: Ob dieses Verhalten so ganz ohne Hintergedanken ist, sei dahingestellt. Wir auf jeden Fall erinnern uns an dieser Stelle gerne an Ende Juni zurück, als wir schon mal das Popcorn bestellten und ein Lehrstück in geschickter Öffentlichkeitsarbeit seitens Königsfamilie als Reaktion auf die Buch-Veröffentlichung prophezeiten. Ein Schelm, wer nun genau das in der Auszeit von Kate und William sieht.