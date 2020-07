Cambridges wehren sich gegen Vorwürfe des Meghan-Mobbings

In der Biografie «Finding Freedom» wollen die beiden Autoren wissen, was den angeblichen Zwist unter anderem herbeigeführt haben soll: William soll Meghan von Anfang an kritisch gegenübergestanden haben. Harry habe sich demnach über den «hochnäsigen Ton» geärgert, in dem William über Meghan geredet haben soll. So habe er sie als «diese Frau» bezeichnet haben, was Harry gar nicht gefallen hat. Er soll von seinem grossen Bruder den Rat bekommen haben, die Dinge mit «dieser Frau» langsam anzugehen.