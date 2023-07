Ziehen Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) bald nach Malibu? In den US-Medien machen sich die Tage Spekulationen breit, dass sich das Paar am Meer in der Nähe von Los Angeles niederlassen könnte. Auch laut Informationen des britischen «Express» erwägen die Sussexes demnach einen Umzug. Ein Insider soll der Zeitung verraten haben, dass Meghan und Harry gern in der Nähe von Beverly Hills und der Innenstadt von Los Angeles wohnen würden. Der Küstenort würde sich da anbieten, denn mit dem Auto erreicht man das Zentrum der Grossstadt in knapp einer Stunde. Ausserdem ist Malibu Heimat vieler Promis, Hollywoodstars wie Leonardo DiCaprio (48), Lady Gaga (37) oder Miley Cyrus (30) leben in der kalifornischen Stadt.