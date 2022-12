Prinz Harry und Meghan erklären dem Königshaus den Krieg

Die Doku-Serie «Harry & Meghan», die am 8. Dezember auf der Streaming-Plattform Netflix veröffentlicht wird, wird mit Spannung erwartet. Im ersten Trailer, der vergangene Woche rauskam, zeigte bereits einen ersten Einblick in die Show und liess vermuten, dass das britischen Königshaus nicht gerade gut davonkommen wird – was ja aber zu erwarten war. Doch gestern, am 5. Dezember, wurde nun ein zweiter Trailer veröffentlicht und der hat es in sich. Diesmal geht es nämlich nicht einfach nur darum, Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) beiden als glückliches Paar zu zeigen, dass in die Opferrolle gefallen ist, sondern es ist ganz eindeutig eine Kriegserklärung an das britischen Königshaus.