Auch den Neo-Eltern scheint es gutzugehen: Sie selber habe es geliebt, «den grössten Teil des eigentlichen Silvesterfestes durchzuschlafen», so die Schauspielerin. Stee Gfeller wiederum, der zusammen mit seiner Schwester Co Gfeller die Schweiz 2018 am «Eurovision Song Contest» vertrat, habe sich zwar ein bisschen aufgeregt, dass er die mitgebrachte Tischbombe nicht starten lassen durfte, und sich bereits nach Massagen für «müde Väter» erkundigt. «Aber so oder so, dieser Mann ist in jeder Situation extrem gelassen.» Sie könnte sich nicht vorstellen, das «2-under-2»-Abenteuer – also zwei Kinder in weniger als zwei Jahren – mit irgendjemand anderem zu erleben.