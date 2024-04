«Sie sind ja gar nicht so dick»

Auch Beatrice Egli kennt das Problem. «Hörst du den Spruch auch oft: «Ach sie sind ja gar nicht so dick wie ich dachte»», fragt Egli. «Ja», erwidert Schöneberger. «Und gar nicht so alt. Wir beide sind in Natur so hübsch! Das weiss man ja gar nicht da draussen», stellt die Deutsche fest. Auch da sind sich die beiden Entertainerinnen einig.