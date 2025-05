Alain Frei kickt sich an die Comedy-Spitze

Träumte von der Schauspielerei

Sein Weg auf die Bühne begann leise. «Ich habe niemandem gesagt, dass ich nach Hamburg an die Schauspielschule will – weder meinen Eltern noch meinem älteren Bruder. Ich bin einfach gegangen.» Seine Eltern mussten sich an die Idee gewöhnen. Frei ging konsequent seinen Weg, wollte die Welt entdecken, trat auf kleinen Bühnen auf, schreibend, beobachtend – bis es klick machte. «Man muss oft hinfallen, bis man merkt, was funktioniert.»