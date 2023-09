Baschi singt übers Fremdgehen

Neue Musik von Baschi (37): Nach fünf Jahren Schaffenspause ist seit Freitag, 15. September sein neues, bisher wohl persönlichstes Album «Wenns Läbe drzwüsche chunt» auf dem Markt. Das Album kommt ruhiger und tiefsinniger daher, als man es sich vom «Musicstar»-Teilnehmer von 2003 gewohnt ist. Dabei geht es auch um pikante Themen: So deutet der Liedtext vom Song «Walzer in Wien» etwa darauf an, wie jemand seiner Frau fremdgehen könnte. Geschichten, die das Leben schreibt? Im Interview mit «Blick» verneint der Baselbieter, oder er betont zumindest, dass die Liedzeilen nichts mit seiner Ehefrau Alana Netzer (36) zu tun haben. «Ich habe Alana meine Treue vor Gott in einer Kirche geschworen. Daran ist überhaupt nichts zu rütteln. Sie kann mir zu 100 Prozent vertrauen,» so Baschi.