Alexandra Maurer grüsst aus den Flitterwochen

Trotz all den Tücken, welche diese fiese Pandemie so mit sich bringt, für Alexandra Maurer, 39, hat es in diesem schwierigen Jahr viele Highlights und ganz grosse Momente gegeben. So vor allem die Hochzeit mit ihrem Partner Greg Sadlier, 41. Im Sommer trat Maurer in London vor den Traualtar – und feierte nach dem Ja-Wort ein rauschendes Fest. «Wir wollten eigentlich in Jamaika heiraten und wegen meinem Grosi standesamtlich in der Schweiz», sagte sie damals der Schweizer Illustrierten. Aus der grossen Sause in Jamaika ist Corona-bedingt dann nichts geworden, dafür standen auf der Karibikinsel nun die Flitterwochen an.