Alexandra Maurer ist nach Geburt auf Intensivstation

Das kleine Mädchen, dessen Namen Maurer noch nicht verrät, ist aber gesund zur Welt gekommen. «Heute vor einer Woche hatten wir das Glück, zum zweiten Mal Eltern einer weiteren unglaublichen Tochter zu werden. Es geht ihr ausgezeichnet. Wir sind sehr dankbar dafür», schreibt Alexandra Maurer auf Social Media. Sie bedankt sich bei allen, die sie in dieser Zeit unterstützen und an all die lieben Nachrichten, die sie erreicht haben. «Wir werden uns bei euch allen individuell melden, sobald ich wieder daheim bin», schreibt sie weiter.