Den speziellen Tag nutzte Alexandra Maurer auch, um an die Anfänge mit ihrem Greg zurückzudenken. Per Zufall fiel ihr just an jenem Tag ein Bild in die Hände, das sie beide kurz vor der Entscheidung zeigt, den gemeinsamen Weg als Paar weiterzugehen. Ein symbolisches Foto mit hoher Aktualität für Maurer – nicht nur wegen der Schutzmasken, die sie damals zum Motto «28 Days later» getragen hatten. «Vier Jahre später gehen wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel», verrät sie lachend.