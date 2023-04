Eliana Burki stirbt im Alter von 39 Jahren

Sie machte das Alphorn weltberühmt

Eliana Burki war dafür verantwortlich, dass das Alphorn rund um den Globus erklingt. Sie ist mit dem Alphorn zum Weltstar geworden und hat die Naturklänge des Schweizer Traditionsinstruments in den Pop-, Funk- und Jazzbereich exportiert. «Konzertreisen führten Eliana Burki über Europa hinaus unter anderem in die USA, nach Südamerika, in den Nahen und Fernen Osten – und machten sie zur gefragtesten Botschafterin des Schweizer Nationalinstruments in Jazz, Klassik und Weltmusik», so ihr Management.