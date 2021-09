Zudem sagt Tamy etwas vorausschauend: «Ich glaube kaum, dass ich jemals heirate.» Für die Ehe für alle setzt sich das Model trotzdem ein: «Es geht hier nicht darum, was ich möchte, sondern, was wir in der LGBTQ-Community dürfen oder eben nicht.» Darum, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, was aktuell nicht der Fall ist. «Alle sollten das Recht haben zu heiraten, wenn sie das denn wollen», findet Tamy Glauser.