Dominique Rinderknecht hat sich verlobt

Und offenbar ist sich das frisch verliebte Paar so sicher, dass es gleich Nägel mit Köpfen machen will: «Du fühlst dich seit dem ersten Moment richtig an. Darum sage ich ja. Ja dazu, dich zu heiraten, Drew Gage. Ich will nichts mehr, als mein Leben mit dir zu teilen, mein schönster Mann im Universum. Ich liebe dich, Drew!»