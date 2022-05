Als Kerngeschäft der Firma sieht Adrian Steiner «die Künstler und deren Beziehung zu den Zuschauern». Er sei nur der Mittler. Allerdings ein erfolgreicher: Zwischen 150 000 und 200 000 Besucher zählt Das Zelt jährlich. «Es kommt darauf an, wer auftritt.» Allein die Liste der Comedy-Künstler ist lang: Marco Rima, Kaya Yanar, Divertimento, Gardi Hutter, Massimo Rocchi oder die Acapickels. Nicht weniger beeindruckend sind die Namen der Musikerinnen und Musiker, die Das Zelt in all den Jahren zum Beben brachten: Stephan Eicher, Nena, Baschi, DJ Ötzi, Stefanie Heinzmann und Earth, Wind & Fire, um nur einige zu nennen. Die US-Soul- und Funk-Band bescherte Adrian Steiner zudem den «persönlich besten Moment» als Unternehmer. An seinem 50. Geburtstag vor vier Jahren stimmt die Band für ihn «Happy Birthday» an.