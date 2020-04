Zu Hause grübelt sie viel über ihr Leben nach. Noch immer bricht sie in Tränen aus, wenn sie daran denkt, dass sie hätte sterben können und dass ihre Kinder womöglich ohne Eltern zurückgeblieben wären. Trost sucht die Katholikin in ihrem Glauben. «Der liebe Gott hat mir ein neues Leben geschenkt», sagt sie heute. Sümer will Negatives aus ihrem Leben entfernen und mehr Energie in Positives stecken. Sie möchte zum Beispiel Freiwilligenarbeit im Kantonsspital Aarau leisten. «Die Ärzte und Pfleger sind Engel, die mir Gott geschickt hat. Jetzt will ich ihnen etwas zurückgeben.»