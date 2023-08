Schaut man sich an, wie Andrina Santoro (30) auf Instagram ihr Leben präsentiert, bekommt man das Gefühl, dass es der Schweizer Bachelorette aus dem Jahr 2019 nicht besser gehen könnte. Und der Eindruck täuscht nicht. Die Fintness-Inluencerin und Unternehmerin mit über 350'000 Followern wohnt auf der thailändischen Trauminsel Ko Phangan, ist beruflich erfolgreich und wirkt ausgeglichener denn je. Kein Vergleich zu ihrem Zustand, wie er noch vor wenigen Jahren war. Wie schlecht es ihr damals ging, tönte sie schon in der Kuppel-Show «Die Bachelorette» an, über die Tragweite schwieg sie sich damals aber aus. Nun veröffentlicht sie auf ihrem Instagram-Profil einen langen Post, worin sie schilderte, wie schlecht sie mit ihrem Körper und ihrer Psyche umgegangen ist.