Anja Zeidler hat sich ihren Tumor entfernen lassen

Die Entscheidung, sich unters Messer zu legen, fiel der Influencerin allerdings alles andere als leicht. «Eigentlich wollte ich ja, als ich nach der Biopsie letzten Herbst endlich Gewissheit hatte, worum es sich bei diesem Ding handelt, zuerst nur auf alternative Therapien setzen», berichtet sie in einem ausführlichen Instagram-Beitrag. Sie sei eher «piano» eingestellt, was Operationen und Medikamente betrifft. «Aber in diesem Fall hat mir mein Bauchgefühl den Impuls gesendet: Nicht mehr länger warten mit der OP!» Jetzt könne sie sagen, fährt Zeidler fort, sie habe für sich richtig entschieden. «Denn wer weiss, später wäre der Tumor allenfalls noch an ganz anderen Stellen eingewachsen. In der Nähe ist ja schliesslich auch mein Herz und meine Lunge…»