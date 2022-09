Ariella Kaeslin möchte mehr Akzeptanz für ihre Liebe zu einer Frau

Die ehemalige Schweizer Kunstturnerin Ariella Kaeslin (34) hat sich im April 2021 in der Öffentlichkeit geoutet: «Ich liebe eine Frau», sagte sie damals und hoffte, dass das Thema damit erlegt sei und das frischverliebte Paar seine Beziehung in Freiheit leben könne. Doch auch heute, anderthalb Jahre später, wird ihre feste Freundin, die Triatletin Cybèle Schneider (26) immer wieder für ihre «Kollegin» gehalten. Das nervt Ariella Kaeslin. In einem ehrlichen Post auf Instagram versucht die Luzernerin Einblick in die Thematik des immer wiederkehrenden Coming-Outs zu geben.