«10 vor 10»-Moderator Arthur Honegger (43) musste umziehen, zumindest im Job, denn nach 17 Jahren bekam seine Nachrichtensendung ein neues Studio. Auf Instagram nahm der Davoser etwas wehmütig Abschied von seinem alten Arbeitsplatz und gewährte seinen Followern eine exklusive Backstage-Tour durch die Räumlichkeiten, in denen er über sieben Jahre lang moderierte. Dabei enthüllte er einige Geheimnisse im «10 vor 10»-Studio. So hatte Arthur Honegger immer ein wenig Angst, vor der Sendung die Treppe runterzufallen und sich die Zähne auszuschlagen, er verriet, dass man starken Regen auf dem Studiodach deutlich höre, er zeigt die «Räuspertaste» am Moderationspult, welche die Mikrofone auf stumm schaltet und fragt sich zum Schluss, warum man seiner Figur aus Karton, die man zum Einstellen der Kameras benötigt, den Kopf abhackte.